Chelsea : les premiers mots de Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Romelu Lukaku est de retour à Chelsea ! Après plusieurs jours de négociations, les Londoniens sont parvenus ce jeudi à un accord définitif avec l'Inter Milan pour un transfert estimé aux alentours des 130 millions d'euros et un contrat de cinq ans pour le buteur âgé de 28 ans. Arrivé à l'Inter Milan en août 2019, l'attaquant belge (98 sélections, 64 buts) va donc une nouvelle fois retrouver la Premier League après plusieurs expériences passées en Angleterre du côté de West Bromwich Albion, Everton, Manchester United et... Chelsea.

Un premier passage compliqué chez les Blues

«Je suis heureux et béni d’être de retour dans ce merveilleux club. Cela a été un long voyage pour moi, je suis venu ici quand j’étais au début de ma carrière, période durant laquelle j'avais encore beaucoup à apprendre, maintenant je reviens avec beaucoup d’expérience et plus de maturité», a ainsi déclaré Lukaku qui avait porté les couleurs du club londonien entre 2011 et 2014 sans jamais s'y imposer réellement (le Diable Rouge a été prêté deux fois).

Malgré ce premier échec, le natif d'Anvers a toujours maintenu une bonne relation avec les Blues avec qui il témoigne d'un profond attachement : «la relation que j'ai avec ce club signifie beaucoup pour moi, comme vous le savez. J'ai soutenu Chelsea quand j'étais enfant et maintenant, revenir et essayer de les aider à gagner d'autres titres est un sentiment incroyable.»

L'heure de la revanche a sonné

Figure de proue du sacre de l'Inter Milan en Serie A la saison dernière (24 buts, 10 passes décisives), Romelu Lukaku est aujourd'hui considéré comme l'un des buteurs les plus prolifiques en Europe et vient un peu plus renforcer le potentiel offensif du club londonien, vainqueur de la dernière Ligue des Champions : «la façon dont le club évolue correspond parfaitement à mes ambitions, à 28 ans et juste après avoir remporté la Serie A. Je pense que cette opportunité arrive au bon moment et j'espère que nous pourrons avoir beaucoup de succès ensemble. Depuis que j'ai quitté Chelsea, ce fut un long voyage avec beaucoup de hauts et de bas, mais ces expériences m'ont rendu fort et le défi est d'essayer d'aider l'équipe à gagner d'autres trophées. J'ai hâte de commencer et d'aider le club à obtenir plus de succès.» Fort de ces différentes expériences, Lukaku ne devrait pas connaître un nouveau coup de blues du côté de Londres. Déterminé à soulever le maximum de trophées sous les ordres de Thomas Tuchel, les défenseurs de Premier League sont quant à eux déjà prévenus.