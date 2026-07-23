Le feu couve entre l’Athletic Bilbao et le FC Barcelone

La très belle Coupe du Monde d’Aymeric Laporte lui a ouvert des horizons inattendus. Le FC Barcelone a été séduit par l’international espagnol (52 sélections, 2 buts), loin d’être un inconnu à ses yeux. À 32 ans, le natif d’Agen est un expérimenté de la Liga où il est revenu l’an passé en signant dans son club formateur, l’Athletic Club de Bilbao. Depuis quelques semaines, il fait l’objet de convoitises de la part des Blaugranas. Ils voient en lui un profil à la Iñigo Martínez, capable d’être la béquille parfaite pour faire progresser le jeune Pau Cubarsi.

La suite après cette publicité

Les deux hommes ont en plus de cela l’avantage de former la charnière championne du monde de la Roja. Martínez n’a évolué que deux ans chez les Culés (2023-2025) mais il y a laissé de très bons souvenirs. Laporte a en plus de cela l’avantage de ne pas coûter très cher. Sa clause de départ est fixée à 15 M€, un prix très abordable pour un joueur de ce niveau et en pleine force de l’âge. Selon Sport, le Barça a même déjà entrepris les premiers contacts avec son entourage pour mener des discussions dans les prochains jours. Laporte serait déjà partant pour venir.

La suite après cette publicité

L’Athletic n’a pas oublié l’épisode Nico Williams

Evidemment, ça ne plaît pas aux Basques, déjà fâchés par les Catalans. Les relations entre les deux clubs sont déjà très mauvaises depuis le chapitre Nico Williams né après l’Euro 2024 durant lequel l’ailier avait brillé. En dépit d’un forcing tout terrain, notamment médiatique et auprès de l’entourage du joueur, et malgré son incapacité financière à boucler ce dossier, le champion d’Espagne avait tout tenté pour faire venir Williams, grand ami de Lamine Yamal. Cet épisode a mis en colère l’Athletic, accusant son homologue d’ingérence et de perturber son joueur.

Rebelote l’été suivant où le frère d’Inaki a fini par prolonger jusqu’en 2031 avec son club formateur. Ses performances individuelles ont un peu chuté également. Les Leones n’ont pas oublié et l’ont encore très mauvaise face au comportement du Barça. Ils y voient une nouvelle tentative de déstabilisation même si la direction se montre plutôt confiante selon Sport, estimant que «Laporte n’écoutera pas le chant des sirènes». «Je ne pense pas que ce soit une nouvelle histoire, peut-être que seul le nom a changé (en référence à Nico Williams). J’ai vraiment hâte que tous ces joueurs reviennent et recommencent à travailler avec nous» a réagi le nouvel entraîneur, Edin Terzic, hier. La crainte est tout de même bien présente.