L’Inter fixe un ultimatum au PSG pour Milan Škriniar !

Considéré comme la priorité défensive depuis l'arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif du Paris Saint-Germain, Milan Škriniar reste, pour l'heure, un joueur de l'Inter Milan. Sous contrat avec les Nerazzurri jusqu'en juin 2023 et dans l'optique du 3-4-1-2 que souhaite mettre en place Christophe Galtier, l'international slovaque (54 sélections, 3 buts) représente, pourtant, un atout de poids pour le PSG version 2022-2023. Oui mais voilà, entre la position ferme de l'Inter Milan et la volonté du PSG, contraint par le fair-play financier, de ne pas surpayer un joueur, l'opération reste délicate.

Contraint économiquement, l'Inter Milan, qui doit aussi faire entrer du cash dans les caisses - le club avait été rappelé à l'ordre par l'UEFA au printemps pour ne pas respecter le fair-play financier, sans être sanctionné pour le moment - exige 70 millions d'euros pour se séparer de son défenseur central, capable de jouer dans l'axe droit, mais qui peut aussi dépanner à gauche. Un montant jugé excessif par les dirigeants parisiens qui ne souhaitent plus surpayer les joueurs et avaient proposé, comme nous vous le révélions, 50 millions d'euros.

Le PSG va devoir revoir son offre à la hausse et rapidement !

Pour autant, la Gazzetta dello Sport, dans son édition du jour, affirme que le champion de France va devoir faire une nouvelle offre s'il souhaite enrôler l'ancien joueur de la Sampdoria, au risque de devoir tout simplement renoncer au transfert. Et pour cause. Selon les dernières indiscrétions du journal au papier rose, le dernier deuxième de Serie A aurait posé un ultimatum au PSG ainsi qu'aux autres prétendants. Dès lors, si aucune offre - correspondant aux attentes de la formation intériste - arrive sur le bureau de la direction avant le 10 août prochain, Skriniar restera finalement en Lombardie.

«C’est très important, pour moi, c’est crucial qu’il reste avec nous. Nous ne pouvons plus perdre de joueurs. Je le vois tous les jours tranquille et serein à Appiano», assurait, à ce titre, Samir Handanovic, capitaine des Nerazzurri. Et les dernières informations de la presse italienne vont également en ce sens. Comme indiqué par le Corriere dello Sport et confirmé, ce lundi, par la Gazzetta dello Sport, l'Inter souhaite renouveler son défenseur slovaque. Si certaines sources évoquent même un accord de principe entre le club et l’entourage de Škriniar pour une prolongation avec une base fixe de plus de 5 millions de bonus par saison, la volonté des Nerazzurri est, quoi qu'il en soit, claire : blinder leur protégé pour le convaincre de rester. De quoi compliquer, un peu plus, la tâche du PSG.