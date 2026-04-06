Ligue des Champions : le Bayern Munich n’a pas du tout peur du Real Madrid !

À l’approche des quarts de finale de la Ligue des Champions, le choc entre le Bayern Munich et le Real Madrid s’impose comme la plus belle affiche de la compétition. Fort du retour de Kylian Mbappé et après avoir frappé un grand coup en éliminant Manchester City dès les huitièmes de finale, le Real Madrid entend bien poursuivre sa route. Cependant, les Madrilènes font face à un mur avec des Bavarois qui assument pleinement leur statut de favoris à la victoire finale. Porté par un parcours presque parfait cette saison sur la scène européenne, le Bayern arrive avec la certitude d’une équipe qui n’a pas encore connu le moindre faux pas hormis une défaite face à Arsenal en phase régulière (3-1).

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Ce lundi, l’ambiance était électrique lors des conférences de presse d’avant-match. Les deux camps ont affiché des postures diamétralement opposées. Tandis que l’état-major madrilène a passé une grande partie de son temps à voler à la rescousse du soldat Mbappé, au cœur de toutes les attentions médiatiques, le Bayern Munich a choisi une approche bien plus offensive dans ses mots. Vincent Kompany et Joshua Kimmich se sont présentés devant les journalistes avec une force de conviction qui témoigne de la sérénité régnant au sein du club allemand.

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« Je veux simplement que nous gagnions »

Interrogé sur l’enjeu et la pression d’un tel rendez-vous, Vincent Kompany a balayé les doutes avec beaucoup de certitude : « qu’est-ce qu’un grand moment ? Par exemple, aller loin avec la Belgique dans un tournoi. Le plus important, c’est que nous soyons pleinement concentrés sur le match de demain. Nous voulons montrer ce dont nous sommes capables. Nous donnerons tout. Je veux simplement que nous gagnions, sans avoir peur. Je dirai simplement que les deux joueurs sont incroyables. Le reste dépend du Real Madrid… » Une réponse pleine d’aplomb qui montre que Kompany refuse de se laisser intimider par le prestige de l’adversaire ou par les individualités madrilènes, préférant placer la peur du côté des pensionnaires du Santiago Bernabéu.

De son côté, Joshua Kimmich a enfoncé le clou. Ayant l’habitude de croiser le fer avec les Merengues, le capitaine bavarois a affirmé que le Bayern se sent à sa juste place dans ce genre de sommet : « pour battre le Real Madrid, il faut être au top mentalement et tactiquement. L’excitation est palpable. Nous sommes ravis de jouer ici demain. C’est le plus haut niveau ; c’est ce dont nous rêvons en tant que joueurs. Nous avons vraiment hâte d’en découdre demain. C’est toujours un match très spécial. Pour moi, le Real Madrid et le Bayern Munich sont les deux plus grands clubs du monde. » En plaçant les deux institutions sur un pied d’égalité absolue, Kimmich évacue tout complexe d’infériorité. Vous l’aurez compris, le Bayern Munich est prêt à en découdre avec un Real Madrid qui n’impressionne personne de l’autre côté du Rhin.