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Ligue 1

Nice : la sublime panenka d’Elye Wahi face à l’OM

Par Kevin Massampu
1 min.
Elye Wahi à Nice @Maxppp
Marseille 1-1 Nice

L’Olympique de Marseille pensait enfin avoir fait le plus dur face à l’OGC Nice pour la fin de cette 31e journée de Ligue 1. À la suite d’une tête de Pierre-Emile Højbjerg, les Phocéens menaient au score depuis la 66e minute. Mais finalement, les hommes d’Habib Beye ont concédé un penalty à la suite d’une faute du jeune Tadjidine Mmadi sur Jonathan Clauss dans la surface de réparation marseillaise.

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La réponse de Wahi à Rulli : 𝐏𝐀𝐍𝐄𝐍𝐊𝐀 🧠

Le divertissement ultime en clair sur Ligue 1+ 🍿

#OMOGCN
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Opposé à son ancien club et titillé par plusieurs de ses ex-coéquipiers durant l’intégralité de la partie, Elye Wahi a répondu en ajustant parfaitement Geronimo Rulli d’une magnifique panenka pour permettre aux Aiglons de revenir dans la partie dans ce 116e derby entre Marseillais et Niçois en Ligue 1. Un but important en vue du maintien pour les hommes de Claude Puel.

Pub. le - MAJ le
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