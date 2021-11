JT Foot Mercato : Sergio Ramos, entre coup de génie et flop retentissant

La suite après cette publicité

Le PSG envisage une solution radicale pour Sergio Ramos

Sergio Ramos fait partie des gros coups du mercato estival du PSG. Mais à cause de ses innombrables blessures, le transfert de l'Espagnol prend dangereusement la direction du flop retentissant. Bientôt 4 mois après son arrivée, Ramos n'a toujours pas fait la moindre apparition officielle avec le PSG. Son aventure dans la capitale se résume pour l'instant à de simples saluts et des clichés à la salle de sport. Le PSG ne veut prendre aucun risque avec son joueur de 35 ans. Mais l'attente commence à devenir particulièrement longue. Son entraîneur Mauricio Pochettino espère pouvoir compter sur lui rapidement, mais lui-même ne sait pas quand cela pourrait arriver. Ça se tend donc pour le défenseur alors que Paris pourrait bien perdre patience. Hier, le journal L'Équipe expliquait que les dirigeants parisiens étaient de moins en moins optimistes quant au fait que le défenseur espagnol puisse retrouve un jour son meilleur niveau. Le Parisien va plus loin ce matin et lâche une bombe. Les décideurs parisiens songeraient à résilier le contrat du joueur ! Une décision forte qui ressemblerait à un énorme camouflet pour le club parisien.

Antonio Conte attendu à Tottenham

Sur un siège éjectable ces derniers jours et sous la pression des fans militant pour son départ, Nuno Espirito Santo a été démis de ses fonctions d'entraîneur des Spurs, ce lundi. Il quitte le club londonien quatre mois seulement après son intronisation. Tottenham a officialisé l'éviction du manager de 47 ans dans un communiqué. L'Italien Antonio Conte est notamment dans le viseur pour le remplacer. Libre depuis son départ de l'Inter, Conte pourrait rapidement rallier la capitale anglaise. Il serait déjà arrivé à Londres pour y signer son contrat.

Xavi devra payer pour aller au Barça

Au Barça, le successeur de Ronald Koeman est tout trouvé. Mais si Xavi souhaite devenir le nouvel entraîneur, il devra mettre la main au portefeuille. Le retour de L'ancien milieu de terrain emblématique des Blaugranas est annoncé avec insistance depuis le limogeage du Néerlandais. Mais son club d'Al-Sadd ne veut pas faciliter les retrouvailles. Et côté Barça, on ne compte pas vraiment faire des efforts non plus. D'après Catalunya Radio, le Barça n'a aucune intention de verser le moindre euro au club qatari face à la situation financière délicate que traverse le club catalan. La solution serait que Xavi, lui-même, paye son indemnité de départ, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2023. Xavi sait à quoi s'en tenir s'il souhaite réaliser son rêve d'entraîner son club de cœur.