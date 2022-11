Coupe du Roi : Tanguy Kouassi qualifie Séville, Celta Vigo maîtrise Algar

Suite du premier tour de la Coupe du Roi ce dimanche avec deux pensionnaires de Liga qui faisaient leur entrée dans la compétition dans l'après-midi. Alors qu'il traverse une crise en championnat, le FC Séville se déplaçait à Muriedas pour y affronter le petit club du Velarde CF. Une victoire plutôt tranquille (0-2) pour les joueurs de Jorge Sampaoli qui ont pu compter sur l'ouverture du score du défenseur français Tanguy Nianzou Kouassi (30e), imité en fin de rencontre par Rafa Mir (90e). Peu de choses à dire sur la prestation sévillane hormis qu'ils auraient pu être plus réalistes, ne cadrant que 10 frappes sur les 32 tentées. Néanmoins, ils n'ont encaissé qu'un tir en 90 minutes.

Dans l'autre rencontre, le Celta de Vigo a fait escale dans la petite ville andalouse d'Algar, dans la province de Cadix. Malgré le large succès (1-6), la tâche a été plus compliquée que prévu pour les Celestes, d'abord menés au score après le but de Cristian Muñoz (15e). Mais Franco Cervi a su trouver les solutions pour remettre son équipe sur de bons rails (35e). Au retour des vestiaires, l'attaquant Carles Pérez a permis au Celta de prendre les devants (55e). Óscar Rodríguez (59e), Jørgen Strand Larsen (62e), Javi Galan (84e s.p.) et Kevin Vaszquez (90e+1) ont par la suite définitivement mis à l'abri son équipe.