Matchs Amicaux

Brésil : la liste d’Ancelotti avec deux joueurs de Ligue 1 mais sans Neymar

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ancelotti @Maxppp

L’heure de la trêve internationale a bientôt sonné et Carlo Ancelotti avait donné rendez-vous aux médias brésiliens pour l’annonce de la liste des joueurs retenus pour les matches amicaux face au Sénégal (15/11 à l’Emirates Stadium) et la Tunisie (18/11 à Lille).

À cette occasion, Ancelotti a appelé 26 joueurs, dont deux pensionnaires de Ligue 1 : le Monégasque Caio Henrique et le Parisien Marquinhos. À peine revenu de blessure, Neymar n’a logiquement pas été retenu par l’Italien. Ni le jeune Endrick, qui n’a toujours pas joué avec le Real Madrid.

Gardiens :

Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians)

Défenseurs :

Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Danilo (Flamengo), Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (AS Roma)

Milieux :

Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (West Ham)

Attaquants :

Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Jr (Real Madrid), Vitor Roque (Palmeiras)

Pub. le - MAJ le
