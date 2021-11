OL : les joueurs ont passé un pacte avec Peter Bosz

La suite après cette publicité

Sixième du classement de Ligue 1 avec 19 points, l’Olympique Lyonnais n’est qu’à quatre longueurs de la deuxième place occupée par l’OGC Nice. Sur le papier, les Gones sont donc tout à fait dans le coup dans la course au podium. Sauf que le club rhodanien est très frustré. Car son classement ne correspond pas vraiment à ce qu’il montre sur le rectangle vert.

Plusieurs matches ont en effet engendré énormément de déception. On pense à la défaite au Parc face au Paris Saint-Germain (1-2) alors que Lucas Paqueta avait marché sur les Rouge-et-Bleu. Ou encore à ce revers hallucinant face à Nice (2-3) alors que l’OL menait 2-0 à la 80e minute. Autant d’éléments qui auraient pu mettre Peter Bosz dans une situation inconfortable.

Les joueurs soutiennent Bosz

Mais sur les bords du Rhône, pas question de mettre le Hollandais sur la sellette. Dans son édition du jour, L’Équipe révèle en effet que les joueurs lyonnais se sont réunis après la défaite à Nice. Confrontés à un changement de philosophie et de système, les Gones ont pu échanger, donner leurs impressions.

Ensuite, les cadres de l’équipe ont joué les messagers auprès de Bosz. Et le retour de cette réunion de crise a été unanime : oui, l’OL a du pain sur la planche, mais la méthode Bosz a été validée et le vestiaire lyonnais apprécie le jeu et la philosophie prônés par le Batave. Un pacte qui a été validé contre Lens (2-1) et qui sera mis à l’épreuve du feu dimanche prochain à Rennes.