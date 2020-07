Arsenal : Mattéo Guendouzi poussé vers la sortie

Ça sent la fin de l’aventure pour Mattéo Guendouzi à Arsenal. Le milieu de terrain français aurait été mis à l’écart du groupe et n’aurait plus pris part à un entraînement collectif depuis deux semaines, selon The Athletic. Une période qui correspond au match perdu par les Gunners contre Brighton à la suite duquel il y aurait eu des « problèmes en interne » selon Mikel Arteta (comprendre une dispute). Et ce n’est pas la première puisqu’une altercation avait eu lieu entre les deux hommes en février dernier.

Rancunier, le coach espagnol attendrait des excuses de la part de son joueur pour le réintégrer dans le groupe, excuses qui ne seraient donc pas encore arrivées. La situation devient alarmante pour celui qui a été formé à Lorient. Depuis son éviction, ses coéquipiers ont enchaîné 3 victoires en Premier League pour se replacer dans la course à l'Europe. À cela, vient s’ajouter le besoin d’argent de son club pour recruter Thomas Partey ; son nom ayant d’ailleurs été cité parmi les potentiels sacrifiés. Avec 24 matchs cette saison en Premier League, il risque malgré tout d’être poussé vers la sortie.