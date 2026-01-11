Bayern : Kompany dithyrambique sur Dayot Upamecano
Depuis plusieurs mois, Dayot Upamecano met tout le monde d’accord au Bayern Munich. L’international français (35 sélections) enchaîne les prestations de haut vol, week-end après week-end, confirmant ainsi son statut de leader de la défense bavaroise et s’imposant également comme l’un des meilleurs joueurs à son poste. En fin de contrat à l’issue de la saison, son nom a notamment été associé au PSG et au Real Madrid, comme nous vous l’avons révélé. Mais la tendance actuelle se dirige bel et bien vers une prolongation de contrat à Munich. De quoi sans doute ravir son entraîneur, Vincent Kompany.
S’il n’a pas évoqué les discussions entre le board bavarois et l’ancien joueur de Leipzig, le technicien belge a toutefois profité de la conférence de presse de veille de match contre Wolfsbourg (17h30) pour encenser le joueur de 27 ans. « Je ne connaissais pas "Upa" avant, ça fait 18 mois que l’on travaille ensemble. Je trouvais son niveau de départ déjà très élevé. Pour moi, ça a toujours été un leader et il le fait encore plus sur le terrain avec ses coéquipiers. Il est stable défensivement. Mais c’est peut-être avec la balle qu’il a le plus évolué avec moi sur ces 18 derniers mois. Il joue vers l’avant, il sait jouer entre les lignes. Ils se comprennent très bien avec ses coéquipiers, a indiqué Kompany sur le joueur arrivé en 2021 en Bavière. Pour moi, Upa est un joueur qui peut continuer à se développer et à devenir l’un des meilleurs défenseurs au monde. Il y a encore quelques pas à franchir, on le fait ensemble et c’est quelque chose qu’on apprécie aussi. »
