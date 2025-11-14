Le Portugal est en colère contre Cristiano Ronaldo

La soirée aurait pu être belle pour le Portugal. Une victoire en Irlande lui aurait permis de valider officiellement sa qualification pour la Coupe du Monde 2026. Au lieu de ça, la Seleçao a perdu (2-0) et va devoir patienter jusqu’à dimanche et la réception de l’Arménie. Ça sera sans Cristiano Ronaldo, expulsé hier à l’heure de jeu à Dublin sous les applaudissements des 50 000 spectateurs de l’Aviva Stadium. Ils n’en demandaient pas tant, surtout que la veille la star assurait qu’il était prêt à encaisser. «Le stade va me huer, j’y suis habitué et je m’y attends certainement - peut-être que cela allégera la pression sur les autres joueurs».

La suite après cette publicité

Son mauvais geste, un coup de coude dans le dos de Dara O’Shea, a d’abord été sanctionné d’un jaune, avant que la VAR n’intervienne. M. Nyberg a alors changé la couleur du carton pour le passer au rouge. C’est la première expulsion du quintuple Ballon d’Or en 226 capes et après 21 ans de présence en sélection. Les supporters lui pardonneront sans doute, moins les observateurs. Cette expulsion a tout de même des conséquences directes. Ce genre de coup de sang est, selon le règlement, sanctionné de trois matchs de suspension sur des compétitions officielles. Or, il n’y a plus qu’une seule rencontre sur une compétition UEFA/FIFA avant le Mondial cet été, la prochaine contre l’Arménie.

La suite après cette publicité

«Cristiano Ronaldo devrait avoir honte»

Vous l’aurez compris, CR7 risque de rater les deux premiers matchs de ce qui devrait être son dernier Mondial, à 41 ans. On peut pardonner une défaite, moins une attitude, surtout avec autant d’expérience, qui peut avoir des conséquences sur l’équipe nationale. «Cristiano Ronaldo devrait avoir honte», titre A Bola dans son éditorial du jour. «Le pire, c’était la réaction toute cette mascarade. Des pleurs imités, comme si l’Irlandais qui avait reçu le coup de coude simulait, des gestes de la tête, comme s’il ne comprenait pas ce qui se passait, en passant par les applaudissements du public, comme si c’était la faute des tribunes et non la sienne s’il a été expulsé.»

Le quotidien portugais poursuit. «Ronaldo a commis une erreur. Le moins qu’il puisse faire, c’est de s’excuser, mais ce qu’il devrait vraiment faire, c’est avoir honte. Mais si même Martínez le défend en disant : "il n’y a pas de violence", "il a essayé de le repousser" et "il n’a pas eu de chance", alors je n’ai guère d’espoir…» Le message est adressé au tout-puissant joueur d’Al-Hilal mais aussi au sélectionneur Roberto Martinez. Le sélectionneur n’a pas eu la réaction attendue hier après la rencontre, malgré les images grotesques de l’expulsion de Ronaldo et sa sortie façon vaudeville, accusant même le banc irlandais d’avoir contribué à son rouge.

La suite après cette publicité

La réaction de Martinez ne passe pas non plus

«C’est son excès de passion. Il est frustré quand l’équipe nationale ne gagne pas, et c’est ce que nous attendons de tous les joueurs. Il veut tout donner et ne tolère aucun moment de frustration», a réagi l’ancien sélectionneur belge. «Le pire hier, ce n’était pas les propos de Martínez, c’était le comportement de Cristiano Ronaldo. Ce qu’a fait le capitaine portugais est regrettable. Et je ne parle pas seulement de son agressivité, car perdre son sang-froid sous le coup de la frustration, ça arrive, même si ça ne devrait pas arriver.» Outre la défaite et la prestation inquiétante de sa Seleçao, le Portugal a du mal à digérer l’attitude de sa star.