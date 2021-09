Atlético : Antoine Griezmann a déjà séduit tout son monde

La suite après cette publicité

Antoine Griezmann semble plus épanoui que jamais. Une sensation peu apparue lors de ses derniers mois au FC Barcelone. Auteur d'un doublé avec l'équipe de France mardi face à la Finlande, l'attaquant français parait totalement libéré. Une renaissance qui coïncide avec son retour à l'Atlético de Madrid, club qui lui a permis jadis de tutoyer les sommets sur un plan personnel. Fini donc l'encombrant maillot du Barça et la pression qui l'accompagne.

Terminé également le costume endossé malgré lui, de second rôle dans une équipe qui n'a jamais su réellement tirer la quintessence des qualités du Français. Place désormais au bonheur retrouvé, au plaisir d'arpenter les pelouses espagnoles avec des partenaires ravis de son retour aux affaires. Pour rédiger ce nouveau chapitre à l'Atlético, le champion du monde dispose de toutes les cartes en main.

Antoine Griezmann pourrait démarrer face à l'Espanyol

Dans son édition du jour, AS révèle d'ailleurs que l'intégration de l'international tricolore au sein de sa nouvelle équipe fut extrêmement limpide. D'abord parce que le principal protagoniste connaît déjà plusieurs de ses nouveaux partenaires et son entraîneur Diego Simeone. Mais aussi parce qu'El Cholo souhaitait ardemment son retour. Se sentir désiré, voilà ce que recherchait le natif de Macon. Et ses débuts sous le maillot des Colchoneros pourraient bien intervenir ce dimanche face à l'Espanyol. D'abord parce que le champion d'Espagne va enchaîner sept matchs en vingt et un jours.

Mais aussi parce que Correa ne devrait être disponible pour ce match et que l'ultime séance d'entraînement indiquait la présence de Griezmann dans le onze de départ. Enfin, Diego Simeone ne l'occulte pas, faire démarrer sa recrue à l'extérieur parait plus opportun qu'au Wanda Metropolitano où l'accueil réservé à l'ancien joueur du Barça pourrait s'avérer complexe. Comme Antoine Griezmann l'a souligné, son implication demeurera totale. Son envie de briller pour retourner l'opinion reste palpable. Face à l'adversité, l'intéressé brille et affiche une flamboyance parfois déconcertante. Son coach le sait pertinemment. Autant d'éléments qui rendent déjà le nouveau numéro huit madrilène indispensable...