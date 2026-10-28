Le Real Madrid sort enfin du silence après la polémique entre Kylian Mbappé et la Chine

Le Real Madrid a finalement décidé de prendre la parole. Après 24 heures de polémique autour de Kylian Mbappé en Chine, le club espagnol a officiellement présenté ses excuses au peuple chinois. Tout est parti d’une vidéo dans laquelle l’attaquant français réagissait à des montages humoristiques le représentant en dictateur avec une référence à Mao Zedong. La séquence a rapidement provoqué une vague d’indignation dans le pays, où plusieurs marques ont mis fin à leurs collaborations avec le capitaine des Bleus. Malgré les excuses personnelles du joueur, la pression n’est pas retombée et les réactions se sont multipliées jusqu’aux plus hautes sphères du football chinois.

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Jusqu’ici, la Casa Blanca s’était surtout attachée à défendre une position prudente, en expliquant que Mbappé s’était exprimé à titre personnel et en assurant que ses partenariats commerciaux avec les entreprises chinoises restaient inchangés. Cette ligne n’avait toutefois pas convaincu China Media Group qui avait rejeté les explications du club et exigé des excuses publiques. Le Real Madrid a fini par franchir ce cap, alors que l’affaire prenait une dimension diplomatique et que les tensions avec les interlocuteurs chinois menaçaient de s’installer. Dans un communiqué officiel, le club merengue reconnaît désormais le préjudice provoqué par les propos de son joueur et insiste sur son attachement au public chinois.

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Les excuses de la Casa Blanca

Dans sa déclaration, le Real Madrid commence par adresser directement ses regrets aux personnes concernées. « Le Real Madrid CF tient à présenter ses excuses au peuple chinois pour tout désagrément causé par les récents propos de notre joueur Kylian Mbappé». Le club poursuit en rappelant l’importance de ses liens avec le pays et avec ses supporters, mettant en avant « un profond respect pour la Chine, son histoire, sa culture et ses citoyens ». La Casa Blanca n’oublie pas non plus les millions de fans chinois qui soutiennent l’équipe madrilène et affirme mesurer leur attachement au club. Un message destiné à apaiser les tensions et à montrer que cette affaire ne remet pas en question les relations historiques entretenues avec son public local.

Le Real Madrid associe également sa démarche à celle de son attaquant, qui avait déjà présenté ses excuses publiquement. Le communiqué précise que le club « se joint aux excuses publiques présentées par Kylian Mbappé », en soulignant que le joueur a exprimé ses regrets et réaffirmé son respect pour le peuple chinois. La direction madrilène entend rappeler les principes qu’elle souhaite défendre dans cette affaire. Elle « réaffirme son engagement envers les valeurs de respect, de coexistence et de compréhension entre les cultures » et exprime sa volonté de « continuer à renforcer les liens d’amitié et d’affection qui l’unissent à la Chine et à ses citoyens ». Après plusieurs heures de silence et de tensions, le Real Madrid choisit l’apaisement avec l’espoir de refermer une polémique qui a déjà fragilisé l’image de Mbappé sur le marché chinois.

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Comunicado Oficial.

https://t.co/EfKx1juceJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 28, 2026

Le communiqué complet du Real Madrid

«Le Real Madrid CF tient à présenter ses excuses au peuple chinois pour tout désagrément causé par les récents propos de notre joueur Kylian Mbappé. Notre club témoigne d’un profond respect pour la Chine, son histoire, sa culture et ses citoyens, ainsi que pour les millions de supporters chinois qui éprouvent de l’affection et de l’admiration pour le Real Madrid. Le club se joint aux excuses publiques présentées par Kylian Mbappé, dans lesquelles le joueur a lui-même exprimé ses regrets pour ses propos et réitéré son respect pour le peuple chinois. Le Real Madrid réaffirme son engagement envers les valeurs de respect, de coexistence et de compréhension entre les cultures, et exprime son désir de continuer à renforcer les liens d’amitié et d’affection qui l’unissent à la Chine et à ses citoyens.»