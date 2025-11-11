La pépite Nico Paz a recalé 4 gros clubs !

C’était la sensation de la saison dernière, en Italie et peut-être même en Europe. Tout juste arrivé de l’équipe B du Real Madrid, le jeune milieu de terrain offensif argentin a rapidement brillé sous les couleurs de Côme. A tel point que quelques semaines après son arrivée en Serie A, il recevait sa première convocation en sélection argentine, et était publiquement validé par un certain Lionel Messi.

Et cette saison, c’est clairement celle de la confirmation pour le joueur formé à La Fabrica. Il continue de briller sous les ordres de Cesc Fabregas, avec 4 buts et 4 passes décisives en 11 rencontres de championnat transalpin. Il est même impliqué sur 66% des buts de Côme cette saison. Ce n’est pourtant pas le volet statistique qui impressionne le plus les fans et les observateurs, mais sa qualité technique exceptionnelle et son QI foot supérieur, lui permettant de faire des différences incroyables dans la moitié de terrain adverse.

Il veut finir la saison à Côme

Les choses pourraient bouger pour lui, et très rapidement. Selon Defensa Central, le Real Madrid pourrait même le faire revenir dès le mois de janvier. C’est Xabi Alonso qui ferait le forcing en coulisses, mais pour l’instant, le joueur ne veut pas quitter Côme en cours de saison. L’été prochain en revanche, le club de la capitale espagnole pourra rapatrier son ancien joueur pour une petite dizaine de millions d’euros seulement.

Récemment, divers médias anglais ont aussi évoqué des intérêts prononcés de Chelsea et de Tottenham pour celui qui devrait être un des principaux atouts de Lionel Scaloni cet été en terres nord-américaines. Là aussi, le principal concerné a dit non, souhaitant rester fidèle à son club jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Tout comme il avait déjà recalé l’Inter il y a quelques semaines, selon les médias argentins. Rendez-vous en juin donc…