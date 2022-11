Le Celta de Vigo se sépare de son entraineur Eduardo Coudet

Arrivé le 12 novembre 2020, Eduardo Coudet quitte le Celta après deux années passées en tant qu'entraineur principal du club espagnol. Lors de son premier exercice, ses joueurs avaient terminé à la 8ème place de La Liga puis en 11ème position l'année d'après. Cette saison par contre, le club basé à Vigo réalise un mauvais départ avec une triste 16ème place (trois victoires, deux matches nuls et sept défaites en douze rencontres). Les dirigeants du Celta ont donc décidé de prendre un nouveau départ pour insuffler une nouvelle dynamique et s'éloigner de la zone de relégation. Une décision difficile à prendre alors que l'entraineur était apprécié par ses dirigeants, ses joueurs et les supporters du club de Galice.

«Chacho Coudet et son personnel d’assistants quittent le RC Celta après une étape fructueuse, qui a débuté le 12 novembre 2020. L’entraîneur argentin quitte donc le club après deux années au cours desquelles l’équipe a offert de belles performances. Coudet est arrivé au RC Celta dans une situation délicate, puisque l’équipe bleu ciel était avant-dernière du classement. Cette saison-là, l’équipe a terminé huitième après un retour spectaculaire. La saison dernière, le RC Celta a terminé en onzième position. Le club, après cette décision difficile, tient à exprimer à Chacho Coudet et à ses assistants sa plus sincère gratitude pour le dévouement, l’honnêteté et le professionnalisme dont ils ont fait preuve dès le premier jour de leur étape à Vigo, dans laquelle ils ont toujours offert une attitude louable et ont fait un travail exceptionnel, sans efforts de marchandage et avec une implication exemplaire. Le RC Celta souhaite également bonne chance et succès dans leur nouvelle étape sportive » peut-on d'ailleurs lire dans le communiqué du club espagnol.