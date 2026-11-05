Équipe de France : quelles surprises dans la deuxième liste de Zinédine Zidane ?

Des nouveaux (Da Cunha, Jacquet, Diouf, Restes, Lepaul), des choix assumés (Mbappé à gauche, Cherki en milieu relayeur) et de la fraîcheur : la première trêve internationale de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France avait apporté son lot d’enseignements. On connait désormais le style que souhaite insuffler le sélectionneur à son équipe. Reste désormais à découvrir comment il compte le marteler auprès de ses hommes. Car c’est là tout l’enjeu de cette deuxième liste, découvrir si Zizou va se montrer conservateur en restant dans la logique de son premier rassemblement ou s’il continuera à ouvrir les portes de l’équipe de France à des petits nouveaux prometteurs.

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D’autant qu’il y aura quelques absents de marque par rapport à la première liste, à commencer par Ousmane Dembélé, ou encore Manu Koné et probablement Jules Koundé, toujours pas remis de son entorse de la cheville gauche. Zidane va forcément appeler des éléments qui n’étaient pas là lors du premier rassemblement, à commencer vraisemblablement par Aurélien Tchouameni, revenu sur les terrains. Mais la liste semble ouverte à quelques possibilités d’innovation.

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Deux Espoirs prêts à bondir

Et comme souvent, on lorgne du côté de la longue liste des pré-sélectionnés pour trouver de potentielles surprises. On pense par exemple à Mathys Tel ou à Eli Junior Kroupi. Le premier est sorti du marasme avec Tottenham, le second est revenu de blessure avec Bournemouth. Selon nos informations, deux autres joueurs pourraient intégrer les Bleus puisqu’ils ont également reçu une pré-convocation. Il s’agit de Valentin Atangana et de Dayann Methalie.

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Le premier a bluffé le staff de ZZ lors du rassemblement de l’équipe de France Espoirs, fin septembre-début octobre, notamment lors du match supervisé, qu’il a achevé avec trois passes décisives. En cas d’absence au milieu de terrain, le joueur d’Al Ahli pourrait avoir une belle surprise, lui qui rêve d’équipe de France. De même, Dayann Méthalie avait lui aussi évolué avec les Espoirs et est suivi depuis longtemps par le staff de Zidane. L’ancien Toulousain a rejoint Sunderland l’été dernier, et pourrait bien profiter du flou qui règne sur le poste de latéral gauche.