Real Madrid : Marco Asensio entrouvre la porte à un départ

À 26 ans, Marco Asensio n'a plus le temps. Considéré comme un grand espoir dès ses débuts, l'Espagnol, gravement blessé au genou en 2019, n'est pas encore parvenu à devenir un titulaire indiscutable au sein du Real Madrid. Cette saison, il a surtout été un remplaçant de luxe dans l'esprit de Carlo Ancelotti, qui a même souvent fait entrer Rodrygo avant lui. Auteur de 43 apparitions toutes compétitions confondues, dont 22 en tant que titulaire, Asensio (12 buts, 2 assists) s'attendait forcément à mieux. Mais si tout n'a pas été rose individuellement, il a vécu une belle saison collectivement avec des titres en Liga et Champions League.

Asensio n'est pas encore fixé sur son sort

«Ce que nous avons vécu cette année est incroyable avec la Ligue des Champions et la Liga. Depuis que je suis à Madrid, je n'ai pas connu une Liga comme celle-ci, gagner avec une telle différence nous a aidés à nous préparer pour la Ligue des Champions. Je suis très heureux de la façon dont tout s'est passé», a-t-il avoué lors d'un entretien à la Cadena SER. L'occasion de répondre aussi aux nombreuses questions entourant son avenir. Sous contrat jusqu'en 2023, le natif de Palma de Majorque arrive à un tournant de son aventure madrilène.

À la question, «savez-vous déjà ce que vous allez faire cet été ?», il a répondu : «non, je ne sais pas. Il me reste un an de contrat à Madrid, je ne suis pas libre. C'est un problème que mon agent gère et je veux seulement me concentrer sur l'équipe nationale pour l'instant. Je ne vais pas nier que c'est un moment important pour moi, je me sens plus mature dans tous les aspects, et je dois valoriser beaucoup de choses. Je veux continuer à grandir et j'ai faim. Il faudra voir, je prendrai une décision cette année. Sinon, ce sera la prochaine».

L'Espagnol prévient le Real Madrid

Le joueur a ensuite indiqué qu'il ne serait pas contre continuer à Madrid. «Oui, évidemment oui. Mais je veux aussi grandir à tous les niveaux et avoir une continuité tout au long de l'année, pas 3 ou 4 mois. Il faut respecter les décisions de l'entraîneur et être prêt lorsqu'il vous en donne l'occasion. Je suis fier de ce que j'ai fait, c'est ma meilleure saison en tant que buteur. J'ai donné le meilleur de moi-même quand j'ai joué». Mais le joueur né en 96 a dû composer avec une forte concurrence et les choix de Carlo Ancelotti.

«Il y a beaucoup de compétition à Madrid, c'est l'entraîneur qui décide et c'est ce à quoi vous devez vous conformer. Mais dans une saison pour un joueur, la continuité et la confiance sont très importantes pour que tout se passe beaucoup plus facilement. Quand un joueur a 15 minutes et doit marquer, il s'épuise beaucoup, surtout mentalement. Je ne dis pas qu'il ne m'a pas fait confiance, il m'a fait confiance.» De quoi le rassurer pour la saison prochaine ? Pas forcément, d'autant que les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu veulent recruter un élément offensif. Kylian Mbappé était ciblé, mais il a prolongé au PSG.

Un départ n'est pas impossible

Mais peu importe qui vient ou pas, Asensio veut jouer. «Ancelotti m'a toujours transmis sa confiance. Quant à d'autres joueurs qui peuvent venir, cela ne conditionnera pas beaucoup ma décision. Je suis clair sur ce que je veux : avoir de la continuité et continuer à grandir, c'est ce qui me donnera ce plus et ce bonheur. Cette joie que je recherche et que j'ai eue. J'ai très envie d'avoir de la continuité et je sais que je peux y parvenir au Real Madrid même s'il y a de la concurrence. Si je reste, je sais ce qui se passera, je suis dans ce club depuis de nombreuses années. Je resterai calme à la fin de la saison et je dirai "j'ai tout donné"».

Mais un départ n'est pas non plus à exclure pour l'Espagnol, dont le nom a été cité à l’AC Milan, la Juventus, Arsenal et Newcastle. Des clubs qui ont approché son nouvel agent, Jorge Mendes. Une collaboration entamée récemment et qui n'a rien à voir avec son avenir selon le joueur. «En discutant avec Horacio, qui était mon agent et mon ami, comme un deuxième père, je pense que nous avons atteint nos limites. Il fallait changer, chercher quelque chose de nouveau et de différent. C'est pour ça, pas parce que je voulais changer d'équipe ou rester». Le message est passé !