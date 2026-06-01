L’OL boucle l’arrivée d’une première recrue

Révélation inattendue de la saison du côté de l’OGC Nice, Kaïl Boudache s’apprête à faire le grand saut. Lancé dans le grand bain par Claude Puel en janvier dernier, le feu follet offensif a rapidement su se mettre en valeur grâce à son profil percutant et sa capacité à apporter une véritable profondeur au jeu azuréen. Auteur de deux réalisations en quinze apparitions avec l’équipe première, dont un but crucial pour assurer le maintien du Gym face à l’AS Saint-Étienne lors de l’ultime journée, le natif d’Alès a séduit par sa folie et ses dribbles déroutants. Si son entraîneur soulignait récemment sa marge de progression dans le dernier geste et la gestion de ses temps faibles, son impact sur le terrain n’est pas passé inaperçu sur le marché des transferts.

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Conscient de sa nouvelle cote, le joueur a pris une décision forte en refusant l’ultime proposition de prolongation de son club pour s’engager librement avec l’Olympique Lyonnais. Malgré une ultime tentative de l’OGC Nice ces dernières heures et de plusieurs écuries de Ligue 1, l’ancien international U17 tricolore a été totalement convaincu par le projet rhodanien. Il s’agit d’un véritable coup de maître pour le directeur du recrutement Matthieu Louis-Jean, qui offre ainsi à son coach Paulo Fonseca une belle plus-value offensive sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert. Le dossier est désormais bouclé : Kaïl Boudache est attendu dans les toutes prochaines heures dans la capitale des Gaules pour y satisfaire la traditionnelle visite médicale et parapher son tout premier contrat professionnel pour une durée supérieure à trois saisons.