Deux stars de Manchester City écartées par Pep Guardiola, la priorité absolue de Ralf Rangnick pour le mercato de Manchester United

Grealish et Foden écartés du groupe

Alors que la Premier League est engluée dans les cas de Covid et les matches reportés, une polémique a surgi ce matin dans la presse anglaise. Elle concerne deux joueurs de Manchester City, Jack Grealish et Phil Foden. Les deux, selon le Times, auraient été écartés du groupe des Citizens par Pep Guardiola après un mauvais comportement mercredi dernier. Suite au succès 7-0 contre Leeds, les deux internationaux anglais seraient allés fêter la victoire dans un bar de Manchester. Le technicien espagnol ne leur reproche pas. Mais en revanche, il n'a pas aimé l'état dans lequel ils sont arrivés le lendemain matin à l'entraînement. C'est pour cela notamment qu'ils sont restés sur le banc ce week-end lors de la victoire de Man City à Newcastle (4-0).

La priorité de Rangnick à MU

Après une première partie de saison loin des attentes des supporters, Manchester United va s'activer cet hiver afin de retrouver un rang en Premier League plus conforme à son statut. Le nouvel entraîneur, Ralf Rangnick, aurait déjà passé ses consignes à ses dirigeants sur le mercato, selon le Manchester Evening News. Le technicien allemand a érigé en priorité absolue le recrutement d'un milieu de terrain. Avec notamment la blessure longue durée de Paul Pogba, cela devient une nécessité. Comme révéler il y a quelques semaines par la presse anglaise, le milieu du RB Leizpig, Amadou Haïdara, serait sur le haut de la pile des pistes mancuniennes.

Les 3 raisons de la crise à Milan

Gros coup de frein du côté de l'AC Milan en Serie A. Leader il y a quelques semaines, les Milanais n'ont gagné que 2 de leurs 7 derniers matches, cumulant même 2 nuls et surtout 3 défaites dont la dernière en date ce week-end face au Napoli (0-1). Ce matin, la Gazzetta dello sport tente d'expliquer ce coup d'arrêt. Et pour le média au papier rose, il y a principalement 3 raisons. La première est le nombre de blessures qui touche l'effectif lombard. La seconde c'est qu'avec ces forfaits, le jeu est beaucoup moins fluide et s'effiloche. Enfin, le leader d'attaque, Zlatan Ibrahimovic, commence à faire son âge pour La Gazzetta. À 40 ans, le géant suédois est beaucoup moins efficace. Attention à la réponse demain à Empoli.