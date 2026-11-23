Triste nouvelle qui nous vient du Portugal. Ce dimanche, Benfica a battu Torreense en Coupe du Portugal (3-1). La victoire des Aguias a été éclipsée par le décès d’un socio de Torreense durant la rencontre. Victime d’un arrêt cardiorespiratoire alors que c’était la mi-temps Juvenal Santos a été transporté à l’hôpital où il est décédé.

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«En ces moments de profonde tristesse, le Sport Clube União Torreense présente ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui partageaient sa passion pour l’équipe bleue et grenat. La famille Torreense pleure la disparition de l’un des siens. Aujourd’hui plus que jamais, nous nous souvenons que le football est fait de personnes, d’émotions et d’une passion qui nous unit. Que son souvenir demeure à jamais gravé dans nos cœurs et qu’il repose en paix», peut-on lire dans un communiqué de Torreense.