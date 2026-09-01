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Série A

Jadon Sancho va débarquer au Brésil

Par Aurélien Macedo
Jadon Sancho, à Aston Villa @Maxppp

Libre après la fin de son contrat le liant à Manchester United, Jadon Sancho était libre de signer où il le souhaite. L’ailier anglais restait par ailleurs sur une expérience du côté d’Aston Villa avec qui il a remporté la Ligue Europa.

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Le joueur de 26 ans révélé au Borussia Dortmund aurait trouvé un nouveau club selon Marca. Ainsi, il aurait signé un contrat de deux ans et une année en option avec la formation brésilienne de Palmeiras.

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