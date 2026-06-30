L’OGC Nice a trouvé son nouveau directeur sportif

Annoncé avec insistance pour devenir le nouveau directeur sportif de l’OGC Nice, Geoffrey Moncada ne rejoindra finalement pas les Aiglons. Libéré administrativement de son contrat avec l’AC Milan à compter du 1er juillet, le dirigeant de 40 ans a finalement renoncé au projet niçois. Selon L’Équipe, il aurait été refroidi par les évolutions du projet sportif. Face à ce revirement, le président Maurice Cohen a dû rapidement se tourner vers une autre piste alors que la reprise de l’entraînement est fixée au 8 juillet.

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Longtemps envisagé comme conseiller, Roger Ricort est désormais le grand favori pour succéder à Florian Maurice au poste de directeur sportif, et une officialisation pourrait intervenir dans les prochaines heures, précise Nice-matin. Ancien joueur du Gym puis directeur sportif de 2005 à 2009, sous la direction de Cohen, déjà, Ricort (67 ans) devrait donc revenir dans son club de cœur pour prendre la suite de Florian Maurice.