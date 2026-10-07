L’avenir de Genesio, le mercato hivernal : Grégory Lorenzi lâche ses vérités sur le futur proche de l’OM

Dix-septième et avant-dernier du classement de Ligue 1 à la trêve, l’Olympique de Marseille vit un début de saison catastrophique. Englué dans une situation financière très compliquée, le club olympien a dû se séparer de plusieurs éléments clés, tout en n’ayant aucun moyen pour se renforcer, pas même en prêt. Une situation catastrophique qui a déjà fait naître des rumeurs évoquant un départ anticipé de l’entraîneur, Bruno Genesio. Ce dernier a fait savoir publiquement qu’il souhaitait demander des comptes à sa direction, après avoir avoué qu’il ne s’attendait pas forcément à ce que le contexte soit aussi difficile. A quelques jours du retour de la Ligue 1, l’OM peut continuer à s’inquiéter puisqu’en plus des mauvais résultats (4 défaites en 5 matches de championnat), l’infirmerie s’est remplie durant la trêve internationale.

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De quoi laisser penser que la composition alignée par Genesio lors du déplacement à Troyes sera plus qu’inédite. En attendant, le directeur sportif Grégory Lorenzi est sorti du silence ce mercredi dans les colonnes de L’Équipe pour faire le point. À commencer par l’avenir de Genesio, qui s’est engagé pour deux ans. « On peut comprendre qu’il soit agacé parce qu’il sent qu’il y a du bon contenu, il y a de la frustration. Cela ne signifie pas qu’il y a des frictions en interne. On est tous lucides et ça ne remet pas en cause le projet du coach à l’OM. (…) Le coach s’est engagé avec nous jusqu’en 2028, on se projette avec Bruno et il n’y a pas de sujet là-dessus, tout simplement. »

Le calvaire de l’OM n’est pas terminé

Après avoir réglé ce point très rapidement, Lorenzi a répondu à l’autre grande question que les supporters olympiens se posent : l’OM pourra-t-il recruter lors du prochain mercato hivernal ? Malheureusement pour les amoureux des Ciel et Blanc, Lorenzi a confirmé que le serrage de vis prendrait du temps. Après avoir rappelé que « le plus important est de ne pas parler d’objectifs », Lorenzi a indiqué que le prochain objectif du club n’était pas le mercato du mois de janvier. « Non, ce n’est pas janvier, c’est un process et il faut apporter de la sérénité, arrêter de penser uniquement par le mercato. On a une contrainte qui est la DNCG, on prépare une audition en décembre et ce sera en fonction de ça qu’on verra. Aujourd’hui, je ne peux répondre ni sur les arrivées ni sur les départs. » Un flou ambiant qui interpelle notamment les curieux désireux de savoir comment la cellule de recrutement phocéenne vit ce moment délicat.

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Les recruteurs marseillais ont-ils essayé de renforcer l’équipe, tout en sachant qu’ils ne pouvaient pas ? Avant de citer l’exemple de Zachary Athekame, Lorenzi a avoué que le nom OM suffisait à attirer l’attention de potentielles recrues… mais qu’il avait dû remotiver ses troupes face à l’incapacité du club à finaliser les deals. « Quand on parle à un agent ou un joueur, ça attire. Après, on ne peut pas dire à un joueur d’attendre le dernier moment. On se doit d’être honnête. Je ne vais pas dire qu’on travaille pour rien, mais au sein de ma cellule, ils se disent parfois : "On ne pourra pas". Je leur réponds toujours : "Ne vous découragez pas, parce qu’au moins, on aura suivi ces joueurs." Derrière, on voit où ils signent et on se dit : "Putain, on était sur le bon chemin." Ça fait plaisir et ça frustre. » Et l’hiver prochain, ce scénario risque de se répéter…