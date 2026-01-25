Menu Rechercher
Commenter 16
Ligue 1

FC Metz - OL : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Paulo Fonseca sur le banc de l'OL @Maxppp
Metz 1-4 Lyon

Ce dimanche, c’est la 19e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un duel intéressant entre la lanterne rouge le FC Metz et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Grenats s’articulent dans un 4-3-3 avec Jonathan Fischer dans les cages derrière Koffi Kouao, Jean-Philippe Gbamin, Terry Yegbe et Maxime Colin. Le milieu de terrain est assuré par Boubacar Traoré, Alpha Touré et Jessy Deminguet. Devant, Habib Diallo est soutenu par Gauthier Hein et Giorgi Tsitaishvili.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Gones s’organisent dans un 4-3-3 avec Dominik Greif qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Hans Hateboer, Clinton Mata, Ruben Kluivert et Ainsley Maitland-Niles. Tanner Tessmann et Corentin Tolisso composent l’entrejeu avec Tyler Morton en sentinelle. En pointe, Endrick est épaulé par Khalis Merah et Afonso Moreira.

Les compositions

FC Metz : Fischer - Kouao, Gbamin, Yegbe, Colin - Traoré, Touré, Deminguet - Hein, Diallo, Tsitaishvili

La suite après cette publicité

Olympique Lyonnais : Greif - Hateboer, Mata, Kluivert, Maitland-Niles - Tessmann, Morton, Tolisso - Merah, Endrick, Moreira

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Metz
Lyon

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Metz Logo Metz
Lyon Logo Lyon
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier