FC Metz - OL : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la 19e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un duel intéressant entre la lanterne rouge le FC Metz et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Grenats s’articulent dans un 4-3-3 avec Jonathan Fischer dans les cages derrière Koffi Kouao, Jean-Philippe Gbamin, Terry Yegbe et Maxime Colin. Le milieu de terrain est assuré par Boubacar Traoré, Alpha Touré et Jessy Deminguet. Devant, Habib Diallo est soutenu par Gauthier Hein et Giorgi Tsitaishvili.

De leur côté, les Gones s’organisent dans un 4-3-3 avec Dominik Greif qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Hans Hateboer, Clinton Mata, Ruben Kluivert et Ainsley Maitland-Niles. Tanner Tessmann et Corentin Tolisso composent l’entrejeu avec Tyler Morton en sentinelle. En pointe, Endrick est épaulé par Khalis Merah et Afonso Moreira.

Les compositions

FC Metz : Fischer - Kouao, Gbamin, Yegbe, Colin - Traoré, Touré, Deminguet - Hein, Diallo, Tsitaishvili

Olympique Lyonnais : Greif - Hateboer, Mata, Kluivert, Maitland-Niles - Tessmann, Morton, Tolisso - Merah, Endrick, Moreira