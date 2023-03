Pays-Bas : Ronald Koeman fracasse ses joueurs

La suite après cette publicité

Ronald Koeman n’est pas content et le fait savoir à tout le monde. Pour sa première depuis son retour sur le banc des Oranje, les Pays-Bas n’ont pas convaincu. Les partenaires de Memphis Depay ont d’abord pris une valise en France (0-4), avant de ne s’imposer "que" 3-0 contre Gibraltar, face à qui les Néerlandais ont tout de même frappé 51 fois au but. Des performances dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024 qui ont eu le don d’agacer l’ancien coach du Barça. « Nous devons nous améliorer, je suis assez choqué par ce que j’ai vu. Ce n’était pas bon, je suis assez déçu. Ça doit vraiment être mieux », a confié un Ronald Koeman remonté après le deuxième match des siens.

« Nous devons aussi nous mettre en forme. C’était vraiment trop peu. C’est difficile, mais, bien sûr, nous avons marqué suffisamment de buts. J’ai trouvé que ce que nous faisions était imprécis dès le départ, parfois bâclé. Avec un peu plus de netteté, plus de buts auraient été marqués. C’était beaucoup moins que ce que j’avais espéré », a poursuivi le sélectionneur des Pays-Bas, qui devront mieux faire en juin prochain, pour le Final Four de la Ligue des Nations, chez eux, d’abord face à la Croatie en demies, puis face à l’Espagne ou l’Iatlie en finale ou pour la petite finale. « Ce sont des adversaires majeurs et je pense qu’il sera important que nous ayons une équipe complète. Notre niveau devra monter. Trop de joueurs n’ont pas assez bien joué », a rappelé un Koeman furieux, qui n’a pas pu compter sur De Ligt ou encore Gakpo, tout en ayant vu Depay se blesser.

