Le Barça a pris sa décision pour Lionel Messi

Plus qu'un joueur. Aux yeux du FC Barcelone, Lionel Messi est une légende. Durant plus de 20 ans, le natif de Rosario a porté avec fierté le maillot blaugrana. Mais après plusieurs années de bons et loyaux services et de multiples trophées remportés, l'Argentin a quitté le Barça l'été dernier le coeur gros. En fin de contrat, la Pulga n'avait pas trouvé d'accord pour prolonger et était parti libre.

Messi déçoit à Paris

Direction le Paris Saint-Germain pour relever un nouveau challenge. Attendu comme le messie, le footballeur né en 87 déçoit globalement pour sa première année sur le sol français. Si les statistiques sont correctes avec 7 buts et 10 assists en 26 apparitions toutes compétitions confondues, Leo Messi nous avait habitué à mieux. Moins influent et décisif, il n'évolue pas au niveau qui est le sien.

Et après l'humiliation face au Real Madrid en Ligue des Champions, son avenir, comme celui de certains de ses coéquipiers, est revenu au centre des débats. La presse catalane a rapidement annoncé que Messi voulait quitter la capitale française et revenir au FC Barcelone. Son père, Jorge, se serait activé en coulisses et aurait multiplié les appels auprès de la direction blaugrana. Certains fans se sont mis alors à rêver d'un retour de la star argentine. Et ils y ont cru encore plus après les récentes déclarations de Xavi.

Le Barça ne pense pas à son retour pour le moment

Le nouvel entraîneur culé a déclaré en conférence de presse : « je pense que Messi est le meilleur joueur de l'histoire et de l'histoire du club. Les portes (du Barça) lui seront toujours ouvertes et tant que je serai entraîneur, il pourrait venir tous les jours pour assister à l'entraînement ou parler avec l'entraîneur. En tant que club, nous lui devons énormément. Il a un contrat avec le PSG (jusqu'en 2023, NDLR) et je ne peux pas dire grand-chose de plus ».

Hier soir, on en a su un peu plus sur le sujet. Invité de l'émission El Larguero sur la Cadena SER, Enric Masip, conseiller de Joan Laporta, a précisé : «le retour de Messi ? Il n'y a rien d'impossible, mais il n'y a pas eu de clin d'œil en tant que tel du club. Il semblait que sans lui tout s'effondrait.. et non». Un retour de l'Argentin, payé 25 millions d'euros avec une prime de fidélité de 15 millions d'euros à Paris, n'est donc pas à l'ordre du jour dans l'esprit des Culés. La fin du feuilleton ?