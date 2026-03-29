La provocation du Sénégal secoue la presse, Arsenal a 9 titulaires blessés !

La fête très remarquée du Sénégal fait jaser

Hier, les Lions de la Téranga jouaient au Stade de France contre le Pérou en amical et se sont imposés 2-0, une rencontre qui avait surtout pour but de fêter la victoire lors de la CAN au Maroc. Sauf que depuis la planification du match, vous n’êtes pas sans savoir que le titre a été retiré aux Sénégalais et que le Maroc l’a finalement emporté sur tapis vert. Un rebondissement complètement insensé, c’est d’ailleurs pour cette raison que la fédération sénégalaise s’est empressée de faire appel devant le tribunal arbitral du sport. En attendant, le Sénégal a décidé de n’en faire qu’à sa tête et de fêter dignement une victoire acquise sur le terrain comme l’avait rappelé le sélectionneur en conférence de presse. Donc les joueurs sénégalais ne se sont pas privés de faire le tour du stade pour fêter cette Coupe d’Afrique des Nations. Trophée en mains, sourire sur les lèvres, le Sénégal s’est offert une célébration de plus après celles du mois de janvier. Même la presse européenne souligne le geste remarqué des Sénégalais. "Le Sénégal défie la CAF" écrit le journal AS pour mettre en avant cette décision unilatérale qui va à l’encontre de la décision des instances africaines. Même chose au Portugal avec un verbe différent puisque le Sénégal provoque ici.

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Grosse inquiétude à Arsenal

L’Angleterre a réduit considérablement sa liste avant son dernier match de préparation contre le Japon. Noni Madueke fait partie des joueurs qui ont quitté la sélection, tout comme Declan Rice et Bukayo Saka. Vous l’avez compris, leur point commun est de jouer à Arsenal et ça pose un vrai problème à Mikel Arteta. Comme la saison dernière, les Gunners font face à une hécatombe de blessures au moment du sprint final. Alors Arsenal prend sûrement des précautions pour éviter le pire, mais les absences sont nombreuses. William Saliba, Gabriel, Leandro Trossard, Eberechi Eze, Mikel Merino, Martin Ødegaard et maintenant Noni Madueke plus Bukayo Saka et Declan Rice qui ont également une petite alerte, la liste est affolante. De quoi laisser planer l’inquiétude vu la fin de saison colossale qui attend les Gunners.

Toute l’Italie attend la Bosnie

Petit tour en Italie où Gennaro Gattuso est une de La Gazzetta dello Sport à 2 jours du choc que tout le pays attend en Bosnie. C’est une finale de barrage pour accéder au Mondial, le match le plus important de la carrière de coach de Gattuso. L’ancien entraîneur de l’OM a un objectif : emmener la Squadra Azzura au Mondial après 2 Coupe du Monde sans elle. En attendant de défier la Bosnie, Federico di Marco a répondu à la polémique déclenchée par les joueurs italiens jeudi soir. On les a vus exulter lorsque la Bosnie s’est qualifiée face au Pays de Galles, comme pour dire que l’adversaire est inférieur. Forcément, cela a fait polémique et le latéral gauche de l’Inter Milan a fini par réagir. « Je respecte tous les clubs et surtout toutes les équipes nationales. Ça a été une réaction instinctive, on était entre amis et on regardait une séance de tirs au but », a simplement déclaré Di Marco. Parce que nul doute que du côté des joueurs bosniens, cette vidéo est dans toutes les têtes avant la finale de barrage. Muharemovic veut dévorer l’Italie, un match forcément particulier pour le défenseur de Sassuolo qui côtoie les joueurs italiens toute la saison.