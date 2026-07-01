Coupe du Monde 2026 : les compos probables de Belgique-Sénégal

Ce mercredi soir, à l’occasion des 16èmes de finale de la Coupe du Monde 2026, la Belgique affronte le Sénégal. Voici les compositions d’équipes qui pourraient être alignées par Rudi Garcia, le sélectionneur des Diables Rouges, et par son homologue du côté des Lions de la Téranga, Pape Thiaw. En arrachant de justesse la première place de leur groupe G, les Diables Rouges se sont donnés le droit de rester à Seattle et d’affronter un troisième, mais ils n’ont pas été gâtés par le jeu des combinaisons, puisqu’ils ont hérité du Sénégal, véritable miraculé de la compétition qui n’a dû son salut qu’au carton infligé lors du dernier match face à l’Irak (5-0).

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La Belgique devrait évoluer en 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts. Une charnière Arthur Theate-Brandon Mechele devrait être alignée tandis que Maxim De Cuyper et Timothy Castagne animeront les ailes. Au milieu de terrain, le trident Youri Tielemans-Hans Vanaken-Kevin De Bruyne sera aux manettes tandis que les clés de l’attaque seront confiées à Leandro Trossard, Charles De Ketelaere et Alexis Saelemaekers. Côté Sénégal, le sélectionneur fera aussi confiance à un 4-3-3. Mory Diaw devrait garder les cages. Devant lui, le duo Kalidou Koulibaly-Moussa Niakhaté formera la charnière centrale, épaulé par Krépin Diatta et Ismail Jakobs dans les couloirs. Dans l’entrejeu, on retrouvera un trio composé de Lamine Camara, Idrissa Gueye et Pape Gueye. Enfin, l’animation offensive s’appuiera sur Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et Sadio Mané pour faire la différence devant.