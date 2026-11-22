PSG : Neymar adresse à son tour un message de soutien à Désiré Doué
La vague de soutien se poursuit autour de Désiré Doué. Après Khvicha Kvaratskhelia, c’est au tour de Neymar de prendre la parole pour réconforter le jeune international français, touché par une blessure. L’ancien attaquant du PSG a partagé une photo de l’ancien Rennais en story Instagram, accompagnée d’un message particulièrement court, mais symbolique.
«Reste fort», a simplement écrit le Brésilien. Un geste d’affection qui témoigne du soutien dont bénéficie Doué dans cette période difficile. Les messages se multiplient autour du joueur parisien, qui peut compter sur ses proches et ses anciens partenaires pour l’accompagner dans cette épreuve. Pour rappel, l’international français va manquer plusieurs mois de compétition après une rupture des ligaments croisés.
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