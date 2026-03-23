Ligue 1 : la date de PSG-Nantes est connue

Avant d’avoir demandé le report de son match face au RC Lens pour préparer son quart de finale de C1 face à Liverpool, le Paris Saint-Germain avait obtenu celui de la rencontre l’opposant au FC Nantes. Initialement programmé entre les deux huitièmes de finale contre Chelsea, le match vient d’être reprogrammé.

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« Le match entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes, comptant pour la 26e journée de Ligue 1 McDonald’s, se jouera le mercredi 22 avril 2026 à 19h. La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+ », indique le communiqué de la LFP.