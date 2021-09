Dortmund veut laisser Erling Haaland décider

Le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, rentre dans le lard de ceux qui douteraient de la solidité du club lorsqu'il s'agit de résister aux pressions des prétendants d'Erling Haaland. « Le fait que nous soyons obligés de vendre Haaland parce que nous sommes une société par actions est une connerie. La décision de vendre un joueur est prise par la direction et uniquement par elle », a déclaré le dirigeant de 62 ans à Sport1. Alors que le Norvégien reste lié au BvB pour les trois prochaines années, Watzke a révélé que le choix reviendra avant tout au principal intéressé.

La suite après cette publicité

« La clé réside dans Erling. Erling décide, les critères sont très simples. Vous devez avoir le sentiment d'avoir atteint le niveau absolu, alors peut-être que vous devez vous développer davantage et donc changer de club. » Partir, avec le sentiment du devoir accompli ou rester, pour encore s'améliorer. « Lewy (Robert Lewandowski) s'est donné quatre ans pour se développer davantage. Si vous allez dans les trois plus grands clubs du monde, vous devez être à 150% dans tous les domaines », a ensuite déclaré Watzke, en guise de conseil. Pour rappel, Robert Lewandowski a disputé 187 matches avec le BvB (de 2010 à 2014, de 22 à 26 ans), pour lequel il a inscrit 103 buts et délivré 42 passes décisives. De son côté, Erling Haaland, 21 ans, émarge à 68 buts et 19 passes en... 67 matches (depuis janvier 2020). Et si le Norvégien avait besoin de moins de temps pour trouver le maillot du Borussia trop serré pour lui ?