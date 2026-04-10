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Ligue 1

L1 : la date des trophées UNFP est connue

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
La scène des Trophées UNFP 2022 au Pavillon Gabriel Agence FEP

« La 34e cérémonie des Trophées UNFP du football se tiendra le dimanche 10 mai, au Palais Brongniart, à Paris, à partir de 17h », vient d’indiquer l’UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels). Il s’agit de la traditionnelle cérémonie de remise des prix individuels, qui consacrent les meilleurs joueurs de la saison, en L1 et L2, mais aussi les meilleurs entraîneurs et arbitres.

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Fait intéressant, la cérémonie se déroulera avant la dernière journée de L1, prévue le week-end suivant, mais aussi avant le fameux Lens-PSG, qui a été reporté au 13 mai. Connaîtra-t-on l’identité du champion de France au moment de la cérémonie des Trophées UNFP ?

Pub. le - MAJ le
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