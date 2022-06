Parfait Mandanda : «j’aimerais bien revenir jouer en France»

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure très compliquée du côté du Royal Excel Mouscron, Parfait Mandanda (32 ans) se cherche un nouveau challenge. Et le portier international congolais (10 matches toutes compétitions confondues cette saison) a une préférence pour rebondir, comme il l'a confié au micro de Foot Mercato.

«Pour la suite, j’espère trouver un nouveau challenge, un nouveau projet, pourquoi pas essayer de revenir en France. Il y a quelques contacts, mais rien de sérieux pour l’instant. J’ai fait un certain nombre d’années en Belgique. C’est une page qui se tourne. On va essayer d’en ouvrir une autre. C’est aussi pour ça que j’aimerais bien revenir jouer en France», a confié le gardien de but formé aux Girondins de Bordeaux et passé par Altay (2010/11), Charleroi (2011-2019), le Dinamo Bucarest (2019), Hartford Athletic (2020) et donc Mouscron. À bon entendeur.