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Bundesliga

Le Bayern Munich reste ferme sur Michael Olise

Par Maxime Barbaud
1 min.
Michael Olise @Maxppp

Michael Olise est le grand agitateur de ce mercato estival. Alors qu’il s’apprête à disputer sa première Coupe du Monde avec l’équipe de France, l’ailier de 24 ans est courtisé par les plus grands clubs du monde. Les meilleures équipes de Premier League réclament son retour en Angleterre, le Real Madrid en rêve et même le PSG veut tenter le coup.

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Mais il y a plusieurs obstacles à cela, à commencer par son statut d’intransférable du Bayern Munich. «Olise n’a pas de prix, même à 500 M€ il ne partira pas», affirme un membre du conseil d’administration du club allemand à L’Equipe. Autres difficultés, la période où le PSG souhaitait battre tous les records de transfert semble révolue et les relations avec les Bavarois ne sont pas toujours très bonnes.

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