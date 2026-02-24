Bodø/Glimt : l’incroyable revanche de l’ancien flop de l’AC Milan Jens Petter Hauge

« Maintenant, je pense que, peu importe quand je pars, que ce soit maintenant ou après la saison, j’ai contribué pour que Glimt remporte le titre en championnat pour la première fois », déclarait ainsi à l’été 2020 l’ailier norvégien Jens Petter Hauge peu avant de signer à l’AC Milan pour 4,8 millions d’euros. Se révélant avec 17 buts et 12 passes décisives en 21 matches, le natif de Bodø avait convaincu le club italien de définitivement le signer après avoir livré un match XXL contre eux lors du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa (victoire 3-2 de l’AC Milan) où il avait marqué et délivré une passe décisive. Devançant Manchester City et Brighton pour sa signature, l’AC Milan pensait tenir un nouveau talent doté de qualités créatives, d’élimination et de finition.

Cependant, la suite ne sera pas aussi bonne pour lui. Pas vraiment dans les plans de Stefano Pioli et subissant l’explosion de Rafael Leão au sein du club transalpin, il ne jouera qu’un rôle sporadique dans l’effectif avec 24 apparitions pour cinq buts et une passe décisive. Aligné en Ligue Europa dans un premier temps, il sera même retiré de la liste par la suite. Sorti des plans de l’AC Milan, il débarque à l’été 2021 à l’Eintracht Francfort dans le cadre d’un prêt. Alternant entre l’aile et le poste de milieu offensif, il y a connu quelques pépins et une mauvaise acclimatation. Participant toutefois au sacre de la bande d’Oliver Glasner en Ligue Europa, il sera recruté avec la levée de l’obligation de 8,2 millions d’euros pour être mieux envoyé en prêt du côté de La Gantoise. Une aventure belge qui va également tourner au vinaigre. C’est alors que Bodø/Glimt a tenté le coup à l’hiver 2024.

La renaissance à Bodø/Glimt

Se faisant prêter le joueur pour la nouvelle saison, Bodø/Glimt va réussir à progressivement le relancer (9 buts et 5 passes décisives en 30 matches). Artisan d’un nouveau sacre du club du cercle arctique, le quatrième de son histoire, l’ailier était recruté définitivement pour 4 millions d’euros. Une année 2025 où il allait confirmer son renouveau. Disputant 52 matchs, il y aura marqué 11 buts et délivré 11 offrandes en 52 matchs. Si Bodø/Glimt a vu le Viking FK remporter le championnat de justesse et a terminé deuxième, le club norvégien a écrit les plus belles pages de l’histoire européenne du club sous l’impulsion de son génie créatif. Participant pleinement à l’épopée jusqu’en demi-finale de Ligue Europa de la Horde Jaune qui s’est achevée contre Tottenham, Jens Petter Hauge montrait déjà que ses échecs dans de grands championnats européens étaient derrière lui.

À l’image d’Håkon Evjen (AZ Alkmaar) ou Patrick Berg (RC Lens) qui sont revenus au bercail après un échec, il y a retrouvé un cadre parfait pour s’épanouir de nouveau. « Je pense que la culture dans notre club, c’est comme un sentiment de famille ici. Le vestiaire, comme je suis vraiment fier du vestiaire que nous avons, les garçons sont formidables en tant qu’individus, mais aussi ensemble. Alors, peut-être qu’ils le savent parce qu’ils ont déjà été ici et qu’ils voyagent à l’étranger. Il est également important, je pense, que les gens, tous les gens, soient dans un endroit où c’est bon pour eux. Nous pouvons également donner aux joueurs certaines des étapes, ou peut-être plus, dans un contexte international, le contexte européen, qu’ils n’avaient pas dans leurs propres clubs », nous confiait Håvard Sakariassen, directeur du football du club norvégien, il y a un an.

Il crève l’écran en Ligue des Champions

En Ligue des Champions cette saison, Jens Petter Hauge a refait des siennes. Excellent pour cette première participation de Bodø/Glimt à la compétition, il affiche déjà cinq buts. Seuls sept joueurs font mieux avec Kylian Mbappé (Real Madrid), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich), Erling Haaland (Manchester City), Gabriel Martinelli (Arsenal) et Victor Osimhen (Galatasaray). Brillant parmi ce qui se fait de mieux dans la planète football, il a d’ailleurs marqué un doublé contre Tottenham (2-2) et marqué contre le Borussia Dortmund (2-2), Manchester City (3-1) et l’Inter Milan (3-1). Homme des grands rendez-vous, il est précieux pour son équipe comme l’a rappelé son coach Kjetil Knutsen à TV2 après le match contre les Spurs : « le parcours de Jens Petter a été semé d’embûches. Quand on est complètement déconnecté de la réalité, qu’on manque de confiance en soi, qu’on se retrouve dans un autre pays et que personne ne croit en vous, c’est très dur. Il doit être lui-même. »

« Il rentre ici affamé et impatient de rejouer. Ensuite, il doit jouer ce qu’il sait faire de mieux, et il le prouve lors de soirées comme aujourd’hui », a-t-il poursuivi. Alors coach de Tottenham, Thomas Frank avait été aussi sous son charme : « il était fantastique. J’avais même essayé de le recruter pour Brentford il y a longtemps, c’était bon de le revoir. Je savais qu’il était bon et aujourd’hui, il a été exceptionnel. » Son nouveau but contre l’Inter Milan d’une sublime frappe dans la lucarne gauche de Yann Sommer sublime un peu plus sa saison européenne. L’occasion pour lui de s’affirmer alors qu’il n’avait jamais affronté le club italien quand il portait le maillot de l’AC Milan. « C’est toujours agréable de marquer des buts, c’était mon premier match contre l’Inter, mais il avait une saveur particulière pour moi », avait-il confié après la rencontre à TV2. Une jolie revanche pour un joueur élégant qui a retrouvé son meilleur niveau en retournant au sein de son club formateur. Une nouvelle nuit de folie ce mardi pour le match retour ?

