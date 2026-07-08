L’Ajax officialise le retour de Daley Blind

L’Ajax a officialisé le retour de Daley Blind. Libre depuis la fin de son contrat avec Gérone, le défenseur néerlandais de 36 ans s’est engagé pour une saison avec son club formateur, soit jusqu’en juin 2027. Son contrat comprend également une option de prolongation d’un an. L’ancien international retrouve Amsterdam à la demande de son entraîneur Míchel, qu’il a côtoyé ces trois dernières saisons en Espagne.

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Home. Home. Home. — AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2026

Il s’agit du troisième passage de Daley Blind sous le maillot de l’Ajax, après des expériences à Manchester United, au Bayern Munich et à Gérone. Considéré comme un leader de vestiaire, le gaucher apportera toute son expérience à un effectif en reconstruction. Le club néerlandais a également annoncé vouloir préparer son après-carrière en lui proposant, à terme, un rôle au sein de son organisation.