PSG : un gros club européen fonce sur Manuel Ugarte

60 millions d’euros, et des débuts plutôt intéressants. Dans les premières semaines qui ont suivi son arrivée au Parc des Princes, Manuel Ugarte s’était vite mis le public dans la poche. Joueur d’entrejeu très complet et volontaire, l’Uruguayen était rapidement appelé à être un taulier pour Luis Enrique. Mais au fur et a mesure que la saison avançait, l’ancien du Sporting a perdu sa place de titulaire.

Le coach espagnol avait ainsi décidé de reculer Vitinha sur le terrain et ainsi faire de la place à Warren Zaïre-Emery aux côtés de Fabian Ruiz dans le milieu parisien. Les portes se sont donc fermées pour Ugarte, qui a assisté aux gros rendez-vous de la saison depuis le banc de touche, se contentant de jouer les rencontres sans véritable enjeu.

Un départ en Liga ?

Une situation logiquement difficile pour le principal concerné, qui pourrait déjà changer de club cet été. Ces dernières semaines, il a par exemple été question d’un intérêt prononcé de l’AC Milan pour ses services. Il y avait aussi eu des rumeurs concernant la Juventus, signe que le joueur conserve une sacrée cote de popularité sur le marché.

Selon la Cadena COPE, le joueur est aussi suivi en Espagne. L’Atlético de Madrid est ainsi très intéressé par le milieu de terrain parisien. Les Colchoneros souhaitent renforcer leur milieu et l’Uruguayen a un profil qui colle plutôt bien à ce que cherche Diego Simeone. On imagine cependant que les Parisiens ne le laisseront pas filer facilement après l’investissement conséquent de l’été dernier…