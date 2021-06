Euro 2020, Portugal : la révélation João Palhinha affole le marché

Son impact a marqué les esprits. João Palhinha (25 ans) a impressionné mercredi soir suite à son entrée en jeu contre l'équipe de France (2-2, 3e journée du groupe F). Le milieu de terrain, qui a remplacé un Danilo Pereira sonné après le coup de Hugo Lloris, a amené une nouvelle dynamique dans l'entrejeu du Portugal. Il a gagné des points et pourrait bien démarrer le 8e de finale face à la Belgique sur sa forme du moment.

Le pensionnaire du Sporting CP sort en effet d'une saison brillante (32 apparitions en championnat, 1 but), ponctuée par un titre de champion de Liga NOS et une Coupe du Portugal. Mais Fernando Santos, son sélectionneur, n'est pas le seul à être sous le charme. Sur le marché des transferts aussi, la cote du Lisboète est au plus haut.

Très suivi en Premier League et en Liga

Selon les informations de Record, Tottenham et Everton sont très attentifs aux prestations du joueur pendant l'Euro 2020. Les deux pensionnaires de Premier League rejoignent l'Atlético de Madrid et le Séville FC, intéressés de très longue date, dans la course à l'international lusitanien (5 sélections, 1 réalisation). De quoi faire hésiter son club.

Si O Jogo assure que les Leões n'entendent pas le lâcher. Pour autant, A Bola et Record expliquent de leur côté qu'une offre avoisinant les 30 M€ pourrait complètement relancer ce dossier alors que son contrat court jusqu'en juin 2025 (clause libératoire à 60 M€). S'il brille à nouveau contre les Diables Rouges, après son petit pont sur Paul Pogba face aux Bleus, il y a des chances que l'agitation continue.