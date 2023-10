Porto, LdC : Sergio Conceiçao cartonne l’arbitrage

La suite après cette publicité

Le FC Porto l’a mauvaise. Deux semaines après avoir débuté sa campagne européenne du bon pied par une belle victoire sur la pelouse du Shakhtar Donetsk (3-1), le club portugais recevait le FC Barcelone dans le cadre de la 2e journée de Ligue des champions. Après avoir longtemps fait jeu égal avec les Catalans, les Lusitaniens ont été douchés avant la mi-temps par une réalisation de Ferran Torres (0-1), suffisant pour sceller définitivement la victoire aux hommes de Xavi. Outre le résultat, les Portugais n’ont pas semblé satisfaits de l’arbitrage de l’Anglais Anthony Taylor.

Comme le relaye As, la bande à Pepe pensait obtenir un penalty après une main dans la surface de réparation adverse de Joao Cancelo (80e). Après visionnage des ralentis, l’officiel anglais a décidé de l’annuler, estimant que le milieu de terrain canadien Stephen Eustaquio s’était emmené le ballon avec le bras. S’estimant lésé par le corps arbitral, l’entraîneur des Dragoes Sergio Conceiçao a eu des mots forts à l’égard d’Anthony Taylor et de ses compères. «L’arbitrage ? On a joué contre plus qu’un club et ça suffit», a lâché l’ancien coach du FC Nantes en référence à la devise du Barça ("plus qu’un club").