Chelsea : Xabi Alonso s’enflamme pour Morgan Rogers

Courtisé par Arsenal, Morgan Rogers a finalement rejoint Chelsea pour 138 M€. Une arrivée qui rend heureux Xabi Alonso, qui désirait le joueur comme il l’a expliqué en conférence de presse. « C’est assurément une excellente recrue. À ce poste, nous avions besoin d’un joueur important et il n’y avait pas beaucoup de meilleures options que Morgan Rogers. Sa signature est très importante pour tout le monde et pour les joueurs déjà présents. L’une de ses meilleures qualités est sa polyvalence. Il joue près de l’attaquant, près de notre numéro dix – mais il a également joué sur le côté droit même s’il est plus habitué à venir de la gauche (…) Lorsque nous avons commencé à discuter, nous voulions constituer une équipe compétitive, et il faut des joueurs capables d’avoir un impact quasi immédiat. Je suis certain que Morgan n’aura pas besoin de beaucoup de temps pour s’adapter au club, au système et à ses coéquipiers. Notre objectif était de recruter un joueur de haut niveau : Morgan en fait partie. »

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Xabi Alonso ajoute : « j’ai un plan, une idée, et je les vois bien s’associer (avec Cole Palmer, ndlr). Il nous faut un bon mélange. Si nous trouvons le bon équilibre et que nos joueurs clés sont bien placés et maîtrisent le ballon, nous serons plus compétitifs, avec et sans le ballon. Nous devons être performants. » L’ancien du Real Madrid a été questionné sur le cas Maxence Lacroix. «Nous voulons bâtir une équipe compétitive. Nous y travaillons. Nous avons des joueurs de grande qualité et de grand talent, et nous devons savoir ce qu’il faut pour rivaliser en Premier League. Nous recherchons un effectif qui allie qualité et mentalité. Ces deux aspects doivent correspondre en termes de maturité, de parcours de chaque joueur, du moment où il atteint ce stade de sa carrière, de l’envie, du désir et de l’engagement. Mais je pense que nous abordons cette nouvelle saison avec une bonne énergie. C’est important.» Les Blues comptent sur lui pour y parvenir.