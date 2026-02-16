Une joueuse de Nice va participer à Mariés au Premier Regard

Émission de rencontres amoureuses diffusée depuis novembre 2016 sur M6, Mariés au premier regard célèbre sa dixième saison à partir de lundi 23 février. Des célibataires sont sélectionnés pour se marier sans s’être vus suite à des tests réalisés par des experts. Ils devront se dire oui au moment du mariage sans se connaître et en ne s’ayant jamais vu auparavant. Ils devront ensuite faire face aux épreuves du quotidien avant de décider s’ils restent mariés définitivement. Joueuse de l’OGC Nice, Estelle Laurier (28 ans) évolue à Nice en deuxième division depuis deux ans. Formée à l’Olympique Lyonnais avant d’aller au FC Metz puis au club azuréen, elle se lance dans un nouveau défi, celui de l’amour.

«Il est temps pour moi de vous annoncer une nouvelle assez spéciale.. et unique. J’ai eu la chance de vivre une expérience hors du commun en participant à Mariés au premier regard - saison 10. Ce n’était pas une décision prise à la légère… j’ai toujours consacré ma vie au football et il était temps pour moi de trouver un équilibre entre ma carrière sportive et mon rêve de mariage. Dans la vie, il y a des opportunités qu’il faut oser saisir pour avancer et pouvoir réaliser ses rêves. Alors j’ai choisi de faire confiance à l’inconnu, de croire à la science, mais surtout de croire en l’amour» a-t-elle confié sur son compte Instagram.