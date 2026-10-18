PSG : la compagne de Lucas Digne s’insurge après les manifestations du 17 octobre

Tiziri Digne n’a pas mâché ses mots. Alors que les violences et les pillages ont marqué la mobilisation du samedi 17 octobre contre la vie de plus en plus difficile en France, la compagne de Lucas Digne a pris la parole sur Instagram pour rappeler que les grandes révolutions françaises ont, elles aussi, été accompagnées de débordements. «N’oubliez pas que le 14 juillet 1789 […] est marqué par des émeutes, des incendies, des destructions, des pillages et de nombreux morts», a-t-elle écrit, évoquant également Mai 68. Pour elle, la colère exprimée aujourd’hui ne peut être réduite aux seules scènes de violence.

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La jeune femme a surtout appelé à regarder les problèmes de fond qui traversent la société française : le manque de moyens dans les écoles et les hôpitaux, les inégalités, le racisme ou encore les violences policières. «Arrêtez de faire les choqués pour une vitrine de luxe pillée ou un arrêt de bus incendié alors qu’il y a des problèmes bien plus profonds qui touchent notre société», a-t-elle lancé. Avant de conclure par une phrase forte : «ce qui dérange aujourd’hui sera peut-être ce que l’on célébrera demain», défendant ainsi la légitimité des revendications et la nécessité de remettre en question l’ordre établi.