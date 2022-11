Portugal : les retrouvailles glaciales entre Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes

La suite après cette publicité

Comme tous les autres joueurs engagés dans la compétition, les convoqués de l’équipe du Portugal se sont retrouvés ces dernières heures afin de préparer au mieux leur début en Coupe du monde. Le tout dans un contexte spécial en raison de l’interview choc de Cristiano Ronaldo.

Il se pourrait d’ailleurs que cet entretien ait eu des conséquences au sein de l’équipe lusitanienne. En effet, les télévisions portugaises ont filmé l’arrivée de Bruno Fernandes dans le vestiaire et ses retrouvailles avec CR7 ont été plus que froides. De quoi déclencher une vive polémique.

Bruno Fernandes and Cristiano Ronaldo at the Portugal national team 😬



via @LuigiDamiao pic.twitter.com/LcpNuXqc92