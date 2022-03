PSG : Leonardo évoque la situation des jeunes du club

La suite après cette publicité

Présent à travers un long entretien pour L'Equipe, Leonardo est revenu sur le centre de formation au PSG. De nombreux talents en sortent mais n'arrivent pas à se faire une place dans l'effectif parisien et quittent donc le club, souvent gratuitement ou pour pas grand chose, avant d'éclore au yeux de l'Europe. Les meilleurs exemples sont Kingsley Coman ou plus récemment Christopher Nkunku, mais également Mike Maignan, Jonathan Ikoné ou encore Moussa Diaby. Attirés par les sirènes des championnats étrangers, il est compliqué de garder ces jeunes : «on essaie. Les prêter en L2 ? Ils ne veulent pas forcément y aller. Parce qu'un club allemand ou anglais va lui dire "Avec nous tu t'entraîneras avec les pros et tu joueras."», expliquait Leonardo.

Le Brésilien estime que le système français favorise les départs de jeunes, de moins en moins patients, vers l'étranger : «c'est impossible aujourd'hui pour un jeune de 18 ans de dire "je veux jouer sinon je m'en vais". Tu dois passer par des étapes pour arriver là-haut. Et pour grandir dans le club tu dois avoir un peu de patience. Les Italiens, les Anglais, les Allemands, les Espagnols n'ont pas la culture de partir à 17 ans. Les Français, si. On essaie de résister : Rabiot, Areola ont fait des prêts, Nkunku ou Diaby ont eu du temps de jeu. Le règlement ne nous aide pas (1er contrat pro limité à 3 ans) et fait qu'à 19 ans ils sont libres». Cependant malgré ces quelques départs qui font tâche : «on ne retient que ceux qui marchent mais beaucoup plus de jeunes sont partis et n'ont pas réussi», le centre de formation parisien se porte bien et possède de nombreux joueurs susceptibles de déjà jouer en professionnel : «on est leaders du Championnat - 17 ans, leaders en - 19 ans, quart-finalistes de la Youth League, premier au classement des centres de formation. Cette année, on a lancé en pro quatre jeunes nés après 2003. Seul Rennes a fait mieux en L1, avec cinq.»