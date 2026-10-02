Equipe de France : Lucas Da Cunha, une erreur qui coûte cher

Qui est le plus gros fautif entre Adrien Rabiot et Lucas Da Cunha sur l’égalisation de l’Italie ? Le débat agite les réseaux sociaux, entre ceux qui pointent la passe trop osée et appuyée du jouer de l’AC Milan, et ceux qui reprochent le contrôle raté du milieu de Côme. Sur l’action, Rabiot a plusieurs possibilités, notamment Truffert sur le côté gauche, mais il voit également Da Cunha se rapprocher de lui en faisant le signe avec les mains de lui adresser le ballon.

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La passe n’est pas un cadeau, c’est une certitude, mais Da Cunha ne bonifie pas le ballon, et se fait manger, dans son dos, par Bastoni, qui a très bien senti le coup. Le capitaine de Côme a immédiatement pris conscience de son erreur, se prenant la tête entre les mains. Son sélectionneur ne l’a pas sanctionné en le sortant dans les minutes suivantes, le remplaçant uniquement suite au carton rouge d’Upamecano en fin de rencontre.

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Le soutien de Zidane

Mais forcément, cette erreur technique entache la qualité de sa prestation face à l’Italie, 4 jours après sa première sélection réussie face à la Belgique. Assez propre dans l’ensemble, Da Cunha s’était appliqué à jouer simple, à faire circuler le ballon, principalement dans la largeur au cours d’une première période où la possession française s’avérait trop stérile. La qualité de pied est présente, les transversales sont soyeuses, mais il a aussi manqué de verticalité dans son jeu. 96 % de passes réussis, un joli pourcentage qui doit être nuancé par une prise de risque minimale.

Une chose est certaine, son coach ne l’accablera pas pour son erreur technique, dans une zone si dangereuse. « Moi je reste sur tout le reste. Ce n’est pas sa perte de balle… Ca fait partie du jeu. Ce n’est pas le plus important, le plus important, c’est ce que j’ai vu de mes joueurs », a assuré Zidane en réponse à une question sur la perte de balle de Da Cunha. Un soutien appréciable pour un joueur avec peu d’expérience internationale.