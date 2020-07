Chelsea : Olivier Giroud évoque la suite de sa carrière

Même s'il n'était pas dans les petits papiers de Frank Lampard en début de saison, Olivier Giroud a su montrer qu'il pouvait encore évoluer au très haut niveau. Notamment en revenant en forme depuis le restart où il a à nouveau séduit son coach. À 33 ans, il est plus proche de la fin que du début de sa carrière, même s'il garde quand même des objectifs, dont le prochain Euro. Ce qui le fait réfléchir sur la suite de sa carrière.

Et il a dévoilé ses projets pour l'avenir dans une interview pour L'Équipe : « J'ai encore au moins un an de contrat avec Chelsea. Si c'est à Chelsea, je serai content. Si ce n'est pas les cas, un autre challenge me sera présenté. Je peux encore jouer dans un bon Championnat pendant deux ans, je ne me fixe aucune limite. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Arsène Wenger. Il m'avait dit qu'il me voyait bien jouer jusqu'à 35 ans car, en vieillissant, mon jeu ne serait pas pénalisé puisqu'il n'est pas basé sur la vitesse ». Un retour en France pourrait donc être envisageable pour le champion du monde 2018 ? En tout cas, il cherchera certainement un club avec un projet qui lui plaît et qui lui permettra de rester au haut niveau.