Le directeur sportif de la Lazio allume Mattéo Guendouzi

Mattéo Guendouzi (26 ans) fait maintenant le bonheur de Fenerbahçe. Transféré de la Lazio en tout début de mercato d’hiver pour 30 M€, le milieu de terrain se montre déjà incontournable avec sa nouvelle équipe. Il en est déjà à 6 matchs joués, dont trois titularisations en championnat, et même un trophée avec la Supercoupe de Turquie remporté au nez et à la barbe de Galatasaray dans une finale où il a même ouvert le score (2-0). Quoi de mieux pour se faire adopter de ses nouveaux supporters qu’un but et un titre face au grand rival…

«Merci aux fans pour l’amour et le soutien du premier jour, écrivait la nouvelle recrue sur les réseaux sociaux après ce derby stambouliote. Je sens déjà que je suis arrivé dans un club spécial, une famille spéciale. Gagner une finale contre notre plus grand rival, porter ces couleurs, marquer et se battre ensemble après seulement deux jours… ça signifie beaucoup pour moi. Je suis fier de commencer cette aventure avec toi comme ça. Ce n’est que le début. Le meilleur est encore devant», promet celui que Maurizio Sarri a vite regretté.

«c’est un vrai scassacazzi»

«Tu t’es battu pour ce club de toutes tes forces et en retour, le club t’a traité comme un roi. Aujourd’hui, tu finis de la meilleure des manières», affirmait le coach laziale fataliste quant au départ du Français. «Face à des offres aussi importantes, il est difficile de s’opposer. Il y a la vérité du terrain et la vérité économique de ce club». Mais tout le monde ne semble pas être du même avis au sein du club romain. Angelo Fabiani, le directeur sportif, s’est même complètement lâché hier lors d’un point presse.

«J’avais d’excellentes relations avec Guendouzi, mais dès le lendemain de son départ, il est devenu le disciple de Maria Goretti (sainte vénérée par l’église catholique au titre de martyre de la pureté, ndlr). Au sein de la Lazio, en réalité, c’était un vrai scassacazzi (un casse-pieds en VF). Il se faisait expulser, faisait ce qu’il voulait… Il est parti parce qu’il l’a voulu, je ne retiens personne», expose le dirigeant, reconnaissant tout de même son impact sur le jeu, avant de conclure froidement. «Il fallait que ça s’arrête».