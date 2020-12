Groningen : année 2020 terminée pour Arjen Robben

Sorti de sa retraite sportive pour revenir donner un coup de main à son club formateur, le FC Groningen, Arjen Robben (36 ans) s'attendait sans doute à autre chose. L'attaquant oranje, sans cesse perturbé par les blessures, n'est apparu qu'à deux reprises en Eredivisie pour un total de 44 minutes de jeu. Et ce n'est pas parti pour s'arranger puisqu'il a annoncé que son année 2020 était déjà terminée.

«Les choses ne se passent pas comme je le souhaiterais. Nous avons travaillé dur ces derniers mois, mais malheureusement sans le résultat escompté. J'utiliserai le temps à venir pour récupérer et j'aimerais vraiment être sur le terrain avec l'équipe l'année prochaine et jouer des matches. Est-ce que cela fonctionnera ? Je ne peux pas encore le dire. On verra», a-t-il confié, un brin abattu, sur le site officiel du club.