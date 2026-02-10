PSG : une énorme menace plane sur Lucas Chevalier en Équipe de France !

À 4 mois de la Coupe du monde 2026, la hiérarchie des gardiens français derrière Mike Maignan se complique sérieusement. Si le portier de l’AC Milan reste indiscutable, ses doublures vivent une période bien plus délicate. Lucas Chevalier (PSG), Brice Samba (Rennes) et Alphonse Areola (West Ham) ont tous débuté le week-end… sur le banc. Pour Samba, en retrait cette saison, la mise à l’écart semble conjoncturelle, possiblement liée à des tensions avec son ancien entraîneur Habib Beye, et son statut pourrait rapidement être rétabli.

En revanche, la situation d’Areola est plus préoccupante : titulaire jusque-là avec les Hammers, le Français a été remplacé par Mads Hermansen après des performances irrégulières et n’a toujours pas signé le moindre clean-sheet cette saison, un signal négatif à l’approche d’une grande compétition. Le cas le plus clair reste celui de Lucas Chevalier. Arrivé au PSG pour franchir un cap, le jeune international a perdu sa place au profit de Safonov et ne bénéficie plus d’un temps de jeu suffisant pour se montrer, entre l’absence de Coupe de France et une rotation limitée en Ligue 1. Titulaire avec les Bleus en novembre, il pourrait désormais voir le Mondial lui échapper s’il ne rejoue pas rapidement.

Robin Risser et Jean Butez observés par le staff de l’Équipe de France

Ces incertitudes ouvrent la porte à d’autres profils. L’Équipe explique que des gardiens plus performants comme Jean Butez, solide avec Côme en Serie A, ou le Lensois Robin Risser, auteur d’une saison remarquée dans l’Artois, sont des candidats plus que crédibles pour bousculer la hiérarchie. Les deux portiers seraient même observés par le staff des Bleus. Un terrible désaveu pour Chevalier qui se retrouve désormais sur la sellette alors qu’il était titulaire lors de la dernière rencontre des hommes de Didier Deschamps face à l’Azerbaïdjan en novembre (3-1).

Face à cette urgence, Lucas Chevalier devra également rassurer sur son niveau alors qu’il connait sûrement la saison la plus compliquée depuis le début de sa jeune carrière. Vous l’aurez compris, à quatre mois du tournoi mondial, Chevalier a du pain sur la planche. À ce poste très spécifique, la hiérarchie française, longtemps figée, pourrait bien être bouleversée au pire moment pour l’ancien gardien du LOSC qui va vite devoir retrouver une place de titulaire à Paris s’il ne veut pas voir ses chances s’amenuiser encore plus.